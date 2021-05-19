До зборів планують залучити близько 3 тисяч людей. Їм видають комплекти російської форми та пропонують щепитися "Супутником V".

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До речі, в мережі оприлюднили фото, на яких, ймовірно, вже відбувається процес вакцинації.

Бойовики отримали "Супутник V" ще раніше

У січні ЗМІ писали, що на окуповану територію Донецької області доправили вакцину від коронавірусу "Супутник V". Щоправда, у Росії це тоді спростовували. 

Проте вже в лютому на окупованому Донбасі почали вакцинацію російським препаратом.

Що не так з російською вакциною

  • За інформацією The Lancet, "Супутник V" заснований на аденовірусі людини, а він викликає застуду. Препарат перебуває на розгляді EMА.
  • Медичний журнал опублікував попередні результати третьої фази випробувань вакцини. Ефективність "Супутника V" оцінили на рівні вище за 91%.
  • В Росії вже використали близько 2 мільйонів доз препарату.
  • Важливо, 8 лютого 2021 року російську вакцину офіційно заборонили в Україні.