Пропонують вколотись "Супутником V": на Донбасі бойовики оголосили військові збори

На окупованій частині Луганської області 18 травня почалися військові збори за повістками з військоматів. Людям пропонували зробити щеплення російською вакциною.

До зборів планують залучити близько 3 тисяч людей. Їм видають комплекти російської форми та пропонують щепитися "Супутником V".

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До речі, в мережі оприлюднили фото, на яких, ймовірно, вже відбувається процес вакцинації.

Бойовики отримали "Супутник V" ще раніше

У січні ЗМІ писали, що на окуповану територію Донецької області доправили вакцину від коронавірусу "Супутник V". Щоправда, у Росії це тоді спростовували.

Проте вже в лютому на окупованому Донбасі почали вакцинацію російським препаратом.

Що не так з російською вакциною