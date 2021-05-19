Пропонують вколотись "Супутником V": на Донбасі бойовики оголосили військові збори

На окупованій частині Луганської області 18 травня почалися військові збори за повістками з військоматів. Людям пропонували зробити щеплення російською вакциною.
До зборів планують залучити близько 3 тисяч людей. Їм видають комплекти російської форми та пропонують щепитися "Супутником V".
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До речі, в мережі оприлюднили фото, на яких, ймовірно, вже відбувається процес вакцинації.
Бойовики отримали "Супутник V" ще раніше
У січні ЗМІ писали, що на окуповану територію Донецької області доправили вакцину від коронавірусу "Супутник V". Щоправда, у Росії це тоді спростовували.
Проте вже в лютому на окупованому Донбасі почали вакцинацію російським препаратом.
Що не так з російською вакциною
- За інформацією The Lancet, "Супутник V" заснований на аденовірусі людини, а він викликає застуду. Препарат перебуває на розгляді EMА.
- Медичний журнал опублікував попередні результати третьої фази випробувань вакцини. Ефективність "Супутника V" оцінили на рівні вище за 91%.
- В Росії вже використали близько 2 мільйонів доз препарату.
- Важливо, 8 лютого 2021 року російську вакцину офіційно заборонили в Україні.