Дослідники зробили найважливіше відкриття, яке може призвести до підвищення результативності лікування раку яєчників. Створили ліки, здатні зупинити розвиток хвороби на цілий рік.

Лікарський препарат нірапаріб схвалений регулюючими органами для використання в багатьох країнах світу, включаючи і Велику Британію, пише The Daily Mail.

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Особливість нового препарату

Деякі експерти називають це найбільшим стрибком у розвитку методів лікування раку яєчників за останні 30 років. Нірапаріб здатний зупинити прогресування хвороби приблизно на 12 місяців, знімаючи потребу в подальшій хімієтерапії та дозволяючи жінкам вести майже нормальне життя.

Препарат призначений для пацієнток із запущеним раком яєчників, що вже пройшли через перший курс лікування. Ці ліки входить в категорію спрямованої або таргетної терапії, оскільки експлуатує специфічну вразливість в ракових клітинах.

Подібного роду препарати вкрай рідко використовуються при лікуванні раку яєчників. До останнього часу їх застосовували тільки у жінок з мутаціями специфічних генів, на частку яких припадає не більше 13% таких пацієнтів.

Причому ліки виписували лише в разі рецидиву раку. Однак нірапаріб, що не дає раковим клітинам самовідновлюватися, буде доступний для всіх пацієнтів, включаючи й тих, у кого рак виявили вперше. Він призначений в тому випадку, якщо хвороба перейшла на третю або четверту стадію, яка вважається невиліковною.

30 таблеток препарату коштує близько 8000 доларів.