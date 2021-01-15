Прорив в лікуванні раку яєчників: науковці створили ефективні ліки
Дослідники зробили найважливіше відкриття, яке може призвести до підвищення результативності лікування раку яєчників. Створили ліки, здатні зупинити розвиток хвороби на цілий рік.
Лікарський препарат нірапаріб схвалений регулюючими органами для використання в багатьох країнах світу, включаючи і Велику Британію, пише The Daily Mail.
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Особливість нового препарату
Деякі експерти називають це найбільшим стрибком у розвитку методів лікування раку яєчників за останні 30 років. Нірапаріб здатний зупинити прогресування хвороби приблизно на 12 місяців, знімаючи потребу в подальшій хімієтерапії та дозволяючи жінкам вести майже нормальне життя.
Препарат призначений для пацієнток із запущеним раком яєчників, що вже пройшли через перший курс лікування. Ці ліки входить в категорію спрямованої або таргетної терапії, оскільки експлуатує специфічну вразливість в ракових клітинах.
Подібного роду препарати вкрай рідко використовуються при лікуванні раку яєчників. До останнього часу їх застосовували тільки у жінок з мутаціями специфічних генів, на частку яких припадає не більше 13% таких пацієнтів.
Причому ліки виписували лише в разі рецидиву раку. Однак нірапаріб, що не дає раковим клітинам самовідновлюватися, буде доступний для всіх пацієнтів, включаючи й тих, у кого рак виявили вперше. Він призначений в тому випадку, якщо хвороба перейшла на третю або четверту стадію, яка вважається невиліковною.
30 таблеток препарату коштує близько 8000 доларів.
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