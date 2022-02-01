Складність вірусу гепатиту С полягає в його значній генетичній різноманітності та швидкості мутацій, проте новий підхід розв'язує ці проблеми.

Увага Небезпечний гепатит: як виявити та запобігти інфікуванню

Що пропонують вчені

Група німецьких дослідників аналізувала зразки пацієнтів, яким було діагностовано гепатит С, щоб ідентифікувати так званих "елітних нейтралізаторів" та вивчити їхній спектр антитіл проти вірусу.

Довідка! "Елітні нейтралізатори" можуть атакувати велику кількість варіантів вірусу одночасно, тому особливості цього процесу становлять для вчених особливий інтерес.

Тож вчені розуміли, що ефективна вакцина має викликати широкий спектр нейтралізуючих антитіл, щоб боротися з різними штамами вірусу гепатиту С.

З вибірки 435 людей приблизно 5% відповідали мали ці антитіла та продемонстрували виняткову активність у нейтралізації вірусу.

Вчені виділили у них понад 300 антитіл, які потім вивчили особливо ретельно. В результаті їм вдалося розпізнати амінокислотні послідовності, які впливали на здатність антитіл, що нейтралізує.

Створити синтетичне антитіло вдалось

Далі вчені за допомогою штучного інтелекту скомбінували отримані висновки та створили синтетичне антитіло з широко нейтралізуючими властивостями.

Саме воно стане основою вакцини від гепатиту С, розробити яку досі через описані вище причини не вдавалося.

Тепер команда вчених готується до доклінічних випробувань на моделях тварин, щоб підтвердити ефективність методу.