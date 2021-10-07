Вакцину вже протестували

Рекомендація ВООЗ базується на результатах поточної пілотної програми в Гані, Кенії та Малаві, де з 2019 року вакцинували понад 800 тисяч дітей. Так, у районах, де проводили вакцинацію, відбулось значне скорочення (30%) випадків тяжкого перебігу малярії та смертельних випадків.

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Це історичний момент. Довгоочікувана вакцина проти малярії для дітей – це прорив у науці та боротьбі з малярією. Застосування вакцини разом з іншими засобами профілактики малярії може щорічно рятувати десятки тисяч молодих життів,

– зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Він наголосив, що вакцина безпечна для застосування.

Вакцину проти малярії розробляли 30 років

За даними клінічних випробувань, які тривали близько 4 років. Під час тестування препарат запобігав 39% випадків зараження малярією і 29% випадків перебігу захворювання у важкій формі серед дітей в Африці.

Водночас вчені з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини з'ясували, що серед дітей, які були вакциновані RTS,S, одночасно застосовували протималярійні препарати, кількість випадків госпіталізації або смерті скоротилося на 70%.

Британська фармацевтична компанія GlaxoSmithKline (GSK), яка розробила цю вакцину, повинні поставляти до 15 мільйонів доз препарату в рік за ціною, що не більше ніж на 5% перевищує вартість виробництва.

З 2019 року в клінічних випробуваннях препарату взяли участь понад 800 тисяч дітей у Гані, Кенії і Малаві.

Небезпеки малярії: чому поява вакцини важлива

Малярія є основною причиною дитячої захворюваності та смертності у країнах Африки на південь від Сахари. Щорічно понад 260 тисяч африканських дітей віком до 5 років помирають від малярії.

ВООЗ рекомендувала використовувати вакцину RTS,S/AS01 для профілактики малярії серед дітей, які живуть в регіонах з помірним і високим ступенем передачі. Вакцину планують вводити за схемою з 4 доз дітям віком від 5 місяців.

ВООЗ також очікує на рішення про фінансування з боку світової спільноти охорони здоров'я для ширшого впровадження вакцини.

Малярія – що це? Малярія – це група інфекційних захворювань, які передаються людині при укусах самками комарів роду Anopheles – малярійних комарів. Хвороби викликаються паразитами роду Plasmodium, переважно Plasmodium falciparum.

Характерними симптомами малярії є лихоманка, озноб, збільшення розмірів селезінки, печінки, анемія. Перебіг хронічний і рецидивуючий.

За оцінками ВООЗ, на рік стаються від 124 до 283 мільйонів випадків інфікування малярійними плазмодіями та від 367 до 755 тисяч смертей.