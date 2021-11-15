Проривна терапія: представили потенційну вакцину від хвороби Альцгеймера

Команда вчених розробила вакцину, яка зменшує симптоми хвороби Альцгеймера у мишей з особливостями захворювання. Доклінічні дослідження показали переконливий результат.

Лікування спрямоване на скорочену форму білка Альцгеймера – амілоїду, – на який інші препарати, що розробляються, не були спрямовані. Науковий журнал Molecular Psychiatry опублікував відкриття сьогодні, у понеділок, 15 листопада.

До теми Сон важливіший, ніж ви думаєте: знижує симптоми невиліковної хвороби

Потенційна вакцина

Доклінічні дослідження показали, що лікування суттєво знижує всі основні симптоми невиліковної хвороби у мишей, відновлює функції нейронів та пам'яті.

Вчені, які розробили терапію, вважають, що вона дасть можливість не тільки лікувати хворобу Альцгеймера, але і вакцинувати людей до появи перших симптомів.

Що вони знайшли

Дослідники переглянули ПЕТ-сканування мозку мишей після лікування. Вони виявили, що лікування покращує метаболізм мозку, а також зменшує кількість втрачених нервових клітин мозку.

Вони також виявили, що миші краще справлялися з поведінковими завданнями.

Природа хвороби Альцгеймера

Зараз більшість досліджень, що вивчають природу хвороби Альцгеймера, націлені на знищення скупчень бета-амілоїду – токсичних бляшок у головному мозку, які призводять до загибелі нейронів.

Тим часом досі немає чітких доказів, що це впливає на зниження симптомів. Наприклад, навіть новий препарат адухельм, уперше за 20 років схвалений для лікування хвороби Альцгеймера, ще не довів, що знищення бляшок покращує клінічні симптоми.

Група дослідників з Великобританії та Німеччини вирішила піти іншим шляхом і націлитись у лікуванні на усічену розчинну форму бета-амілоїду. Вони визначили антитіло, здатне зв'язуватися з усіченою формою білка, та протестували терапію на моделях мишей.

Вплив антитілами спричинив згортання бета-амілоїду в раніше невідому структуру у вигляді шпильки, пояснюють вчені. Потім, використовуючи її як вакцину, їм вдалося змусити імунну систему виробляти відповідні антитіла.

Важливо Незабутні мелодії: як музика допомагає людям із хворобою Альцгеймера тримати мозок в тонусі

У подальших експериментах вчені знову протестували антитіла та вакцину на двох різних моделях хвороби Альцгеймера і домоглися відновлення функції нейронів, покращення метаболізму глюкози в головному мозку, відновлення пам'яті та навіть скорочення бляшок бета-амілоїду.

Вчені наголосили, що потенційні нові методи лікування мають вирішальне значення для лікування людей із такими захворюваннями, як хвороба Альцгеймера. Наразі у Великобританії не існує препаратів, що модифікують хворобу, що робить розробку ліків ще більш актуальною.

Однак, як і будь-який новий препарат, це лікування має пройти серію клінічних випробувань на людях.