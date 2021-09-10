Проривне відкриття: знайшли ключ до розробки неопіоідних знеболюючих

Австралійські вчені знайшли рішення для розробки безпечних і ефективних анальгетиків. Нове відкриття може відкрити шлях для розробки нових неопіоїдних знеболюючих засобів для лікування нейропатичного болю.

Зараз для лікування хронічних болів широко використовують опіоїдні засоби. Проте серйозні ризики побічних ефектів і ймовірність розвитку залежності ускладнюють їхнє безпечне використання протягом тривалого періоду.

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Розуміючи високу потребу в нових не опіоїдних анальгетиках, вчені з Університету Монаша стали працювати з уже відомою потенційною мішенню – білком рецептора аденозину А1 – для лікування нейропатичного болю. Досі ця терапевтична стратегія не приносила потрібних результатів.

Що таке нейропатичний біль? Це тип хронічного болю, який може виникнути, якщо ваша нервова система пошкоджена або працює неправильно. Виникає через травми, інфекції, рак або багато інших захворювань, зокрема розсіяний склероз і діабет.

Нові експерименти вчених

Дослідження показали, що певний клас молекул, який називають позитивним алостеричним модулятором, може забезпечити більш виборче націлювання на мішень завдяки зв'язуванню з іншою ділянкою білка.

Алостеричний ефект – зміна поведінки в одній частині молекули, викликана зміною в іншій її частині.

Потім за допомогою кріоелектронної мікроскопії вченим вдалося отримати перший знімок цієї взаємодії на атомному рівні. Це особливо важливо для глибокого розуміння роботи всього механізму. Кажуть, що ці результати необхідні для подальшої розробки безпечного для людини препарату.

Світ перебуває в лещатах опіоїдної кризи. Існує гостра потреба в неопіоїдних препаратах, безпечних та ефективних ліках,

– прокоментував співавтор роботи Артур Крістопулос.

І наголосив, що попереду ще велика робота, однак вчені покладають великі надії на ці проривні досягнення.

Тим часом опіоїдна криза серйозно впливає на фізичне і психічне здоров'я пацієнтів, які змушені приймати препарати за показаннями. Раніше в США стартували клінічні дослідження першої вакцини проти опіоїдної залежності, яка націлена на захоплення дурманних речовин до їхнього проникнення в мозок.