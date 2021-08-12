Вакцини хороші, але їх ефективність не 100%

Передусім вчені нагадали, що жодна з вакцин наразі не гарантує захисту на 100% для запобігання інфікуванню. Крім того, новий аналіз вчених з Ізраїлю і Великобританії свідчить про те, що нові штами коронавірусу, зокрема, високоінфекційний варіант Дельта значно вплинув на загальні показники ефективності вакцин.

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До слова, медична спільнота досі має неповні дані про те, як довго зберігається імунітет до коронавірусу після вакцинації.

Що відомо про інфікування вакцинованих

Наразі про випадки інфікування серед інфікованих заговорили у зв'язку з тим що в Ізраїлі, де була одна з найшвидших програм вакцинації в світі, вчені опублікували дослідження про те, що вакцина Pfizer/ BioNTech була всього лише на 40,5% ефективна в запобіганні симптоматичним захворюванням.

Крім того, в Ізраїлі повідомили про випадки інфікування навіть після ревакцинації, тобто серед пацієнтів, які отримали три дози вакцини.

Водночас аналіз, проведений після того, як Дельта став домінуючим штамом в країні, все ж показав, що дві дози вакцини забезпечують надійний захист від важкого та ускладненого перебігу захворювання, зокрема, повна вакцинація знижує ризик госпіталізації.

Зниження ефективності вакцин

Дослідження також підтвердило зниження ефективності вакцини Pfizer-BioNTech: препарат тільки на 16% ефективний проти симптоматичної інфекції для тих людей, які отримали дві дози вакцини ще в січні.

Однак для людей, які отримали дві дози до квітня, ефективність проти симптоматичної інфекції становить 79%.

Втім, порівнювати ці результати складно, з огляду на відмінності в характері програм вакцинації в обох країнах (наприклад, Ізраїль дав усьому дорослому населенню вакцину Pfizer, тоді як у Великобританії застосовують вакцини кількох виробників), а також відмінності в термінах проведення дослідження, режимах тестування і вікових групах.

Завжди буде частка вразливих людей: фактори, які впливають на ефективність

Вірусолог Лоуренс Янг пояснив, що випадки коронавірусу у повністю вакцинованих людей є нагадуванням про те, що "ніяка вакцина не є 100% ефективною".

Завжди буде частина людей, які залишатимуться вразливими до інфекцій і хвороб,

– додав вчений.

За його словами, є також два інших фактори, які впливають на ефективність вакцини:

ослаблення імунітету – досі не ясно, як довго зберігається індукований вакциною імунітет.

другий фактор пов'язаний з "проривними інфекціями у вакцинованих людей через більш заразний варіант Дельта".

Ендрю Фрідман, фахівець з інфекційних захворювань в Медичній школі Кардіффа в Великобританії, сказав, що "проривних" випадків слід було очікувати.

Також він вважає, що у Великій Британії, найімовірніше, розпочнуть програму ревакцинації.

Так звані "проривні інфекції" у повністю вакцинованих людей потребують подальшого вивчення, особливо у зв'язку з тим, що у світі продовжують боротися з поширенням дельта-варіанту,

– резюмували дослідники.

Що відомо про варіант коронавірусу Дельта? У Великій Британії інфіковані штамом Дельта становлять 90% від усіх активних випадків COVID. Концентрація вірусу в крові пацієнта з Дельта-штамом у 1 000 разів більша, ніж була в інфікованих диким штамом.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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