В основі досягнення таких результатів є схуднення. Британські вчені Університету Ньюкасла розробили спеціальну програму управління вагою DiRECT.

До теми У чому різниця між діабетом 1 і 2 типу

Як проводилось дослідження

Дієта полягає у тому, аби споживати не більше 800 калорій на добу.

В експерименті взяли участь 143 людини з цукровим діабетом, близько половини (78 пацієнтів) з яких лікувалися ще й від гіпертонії. 44 пацієнти приймали 2 або більше препарати для контролю артеріального тиску.

Препарати від діабету та гіпертонії скасували з самого початку дослідження. Відновлювали лікування тільки в окремих випадках при підвищенні рівня цукру або артеріального тиску.

Програма схуднення тривала впродовж 12 тижнів. Попри низьку калорійність дієти, люди харчувались повноцінно.

Результати експерименту вражають

Деякі учасники скинули за цей час близько 15 кілограмів. Вчені з'ясували, що в зазвичай рівень артеріального тиску знижувався в міру того, як люди худнули. Ефект зберігався впродовж двох років спостережень за учасниками. Аналогічні результати були й у людей з цукровим діабетом.

Ми показали, що при значній втраті ваги й підтримці цієї форми надалі пацієнти можуть ефективно контролювати гіпертонію і діабет без ліків. Сьогодні лікарі рекомендують починати прийом препаратів, але є так мало прикладів того, що прийом таблеток можна припинити,

– прокоментував автор дослідження Рой Тейлор.

Спостереження показали, що стійка ремісія діабету впродовж двох років збереглася у 53 учасників, які змогли підтримувати форму. Серед 78 учасників, які постійно приймали ліки від гіпертонії, 65 змогли повністю відмовитися від них.

68-річна учасниця експерименту Кетлін Бро додала, що дотримуватися 800 калорій в день складно лише перші кілька днів, але згодом до цього звикаєш. За 3 місяці експерименту вона втратила 15 кілограмів і повністю припинила прийом ліків.

Це було найкраще з усього, що я коли-небудь робила для свого здоров'я,

– заявила вона.

Редакція Здоров'я 24 закликає не змінювати своє лікування або раціон, не порадившись з лікарем.