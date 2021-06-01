Проста дієта вилікувала діабетиків за декілька тижнів

Вчені заявили, що низькокалорійна дієта може допомогти в лікуванні діабету. Багато учасників експерименту припинили прийом препаратів від цукрового діабету та гіпертонії з першого тижня дослідження і досі здорові.
В основі досягнення таких результатів є схуднення. Британські вчені Університету Ньюкасла розробили спеціальну програму управління вагою DiRECT.
До теми У чому різниця між діабетом 1 і 2 типу
Як проводилось дослідження
- Дієта полягає у тому, аби споживати не більше 800 калорій на добу.
- В експерименті взяли участь 143 людини з цукровим діабетом, близько половини (78 пацієнтів) з яких лікувалися ще й від гіпертонії. 44 пацієнти приймали 2 або більше препарати для контролю артеріального тиску.
- Препарати від діабету та гіпертонії скасували з самого початку дослідження. Відновлювали лікування тільки в окремих випадках при підвищенні рівня цукру або артеріального тиску.
- Програма схуднення тривала впродовж 12 тижнів. Попри низьку калорійність дієти, люди харчувались повноцінно.
Результати експерименту вражають
Деякі учасники скинули за цей час близько 15 кілограмів. Вчені з'ясували, що в зазвичай рівень артеріального тиску знижувався в міру того, як люди худнули. Ефект зберігався впродовж двох років спостережень за учасниками. Аналогічні результати були й у людей з цукровим діабетом.
Ми показали, що при значній втраті ваги й підтримці цієї форми надалі пацієнти можуть ефективно контролювати гіпертонію і діабет без ліків. Сьогодні лікарі рекомендують починати прийом препаратів, але є так мало прикладів того, що прийом таблеток можна припинити,
– прокоментував автор дослідження Рой Тейлор.
Спостереження показали, що стійка ремісія діабету впродовж двох років збереглася у 53 учасників, які змогли підтримувати форму. Серед 78 учасників, які постійно приймали ліки від гіпертонії, 65 змогли повністю відмовитися від них.
68-річна учасниця експерименту Кетлін Бро додала, що дотримуватися 800 калорій в день складно лише перші кілька днів, але згодом до цього звикаєш. За 3 місяці експерименту вона втратила 15 кілограмів і повністю припинила прийом ліків.
Це було найкраще з усього, що я коли-небудь робила для свого здоров'я,
– заявила вона.