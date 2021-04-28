Фахівці з Університету Дюка (США) розробили новий додаток, який дозволяє визначити аутизм за рухом очей при перегляді відео. Весь процес займає менше ніж 10 хвилин.

До теми Чому аутизм частіше зустрічається в хлопчиків

Під час попередніх досліджень встановили, що немовлята і діти з групи ризику розладу аутистичного спектра більше уваги приділяють предметам, а не людям. І хоч існують й інші діагностичні системи, які використовують технологію відстеження погляду, вона вперше стала доступною на звичайному електронному пристрої, такому як смартфон.

Як працює додаток

У ньому показують короткі відеокліпи з людьми, які грають з бульбашками, вертушками й іншими дитячими іграшками.

При цьому людина завжди розміщена в кадрі з одного боку, а предмет – з іншого.

Відстежуючи загальний напрямок погляду, можна встановити, що саме більше привертає увагу дитини.

Які відео показують у додатку: дивіться приклад

Додаток вже протестували на 993 дітях і результати досить непогані.

Ми сподіваємося, що ця технологія одного разу зробить скринінг аутизму доступним, а це важливий перший крок до терапії. Наша довгострокова мета – отримати затверджений і легкий для застосування додаток, який члени сім'ї та медпрацівники зможуть завантажити й використовувати як у звичайній лікарні, так і вдома,

– розповіла керівниця дослідження Джеральдін Доусон.

Науковці продовжать випробування. Вони планують отримати дозвіл на використання додатку в діагностичних цілях.

Спершу додаток розробили для iOS, але сподіваємося, що його творці не забудуть за користувачів Android.