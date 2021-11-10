Спеції можуть допомогти контролювати рівень тиску

В раціон радять додавати приправи до дійсно корисних продуктів, зокрема фруктів та овочів. Таким чином людина зможе отримати ще більше користі для здоров'я.

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Додавання трав та спецій у їжу – чудовий спосіб додати аромат без додавання натрію, цукру чи насичених жирів,

– сказала Кріс-Етертон.

Ключ впливу

Один зі способів нормалізувати кров'яний тиск – це обмежити споживання натрію, зазвичай це можна зробити, додаючи менше солі в їжу.

Дієтологи зауважили, що попри те, що людей уже давно заохочують приправляти їжу травами та спеціями замість солі, про те, чи мають трави та спеції власні переваги для здоров'я, науці відомо менше.

Як дієтологи, ми зацікавлені в нових способах використання дієти для покращення здоров'я та серцево-судинної системи зокрема,

– сказала Петерсен.

Деталі дослідження

В експерименті брали участь 71 людина.

Зверніть увагу! Усі учасники перебували у групі ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Протягом 4 тижнів кожен випробуваний з перервою два тижні харчувався по черзі одним зі способів:

перша дієта включала низьку дозу (0,5 г щодня) трав та спецій

друга – середню (3,2 г)

третя – високу (6,5 г)

На початку, під час експерименту та після закінчення кожного із трьох періодів харчування у людей брали аналіз крові.

Результати експерименту

Дослідники виявили, що у групі з раціоном з високим вмістом трав та спецій, в учасників був менший систолічний артеріальний тиск, ніж в групі із середньою дозою.

В учасників також зафіксували менший діастолічний артеріальний тиск після дієти з високою дозою трав та спецій, ніж після дієти з низькою дозою.

Результати є особливо показовими, тому що принципи харчування, які застосовували в дослідженні не були розроблені спеціально для здоров'я серця і відрізнялися від звичайної дієти лише кількістю трав та спецій.