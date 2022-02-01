Простий спосіб може знизити ризик раку кишківника удвічі

Колоректальний рак є однією з провідних причин смертності від онкології. Відомі фактори ризику цієї пухлини – надмірна вага та ожиріння.

Але до нині вчені не знали, як втрата ваги позначається на ймовірності розвитку раку в кишківнику. Тож науковці провели велике дослідження, у якому взяли участь більш ніж 154 тисячі людей.

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Учасники були у трьох вікових категоріях. В різні етапи їхнього життя дослідники проаналізували вплив втрати та набору ваги на ризик виникнення раку кишківника. Всі добровольці пройшли скринінговий тест на колоректальний рак до початку експерименту, а потім повторно через 3 роки та 5 років.

Результати дослідження

Спостереження показали, що у порівнянні зі стабільною вагою схуднення на 1 – 3 кілограми впродовж 5 років знижувало ризик колоректального раку на 46%.

Тим часом набір ваги лише підвищував можливість розвитку пухлини.

Найбільшу користь від скидання ваги отримали молоді та учасники середнього віку зі спочатку надмірною вагою. Кореляція була найяскравішою серед чоловіків.

Автори дослідження прийшли до висновку, що підтримання здорової стабільної ваги впродовж життя є хорошим способом профілактики раку. Людям з надмірною вагою порадили схуднути до здорових показників, аби знизити ризик розвитку злоякісних новоутворень.

Як визначити норму своєї ваги

У цьому допоможе індекс маси тіла (ІМТ). Є проста формула, яка допоможе визначити цей показник для дорослих: ІМТ = вага поділити на зріст у квадраті. На наявність зайвої ваги вказують показники від 25 до 29,9, якщо у вас ожиріння, показник буде більшим за 30.

Для дітей та підлітків неможливо визначити сталі показники ІМТ, які відповідають нормі для всіх вікових і статевих груп. Тож для них використовують спеціальні таблиці, у яких зазначено нормальні межі для кожного віку.