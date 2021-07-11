Швейцарські дослідники виявили, що світлотерапія в певний інтервал протягом доби буде ефективна для лікування людей з сезонним афективним розладом (SAD).

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Хоча осінньо-зимова хандра знайома майже всім SAD виділяють в окрему категорію, оскільки його симптоми схожі з депресією. Вчені знали, що світлотерапія у людей з SAD є більш ефективною вранці, ніж ввечері, тому вирішили вивчити цю особливість на моделях мишей.

Вплив світлом проводили в різний час впродовж ночі, а потім вчені оцінювали поведінку гризунів.

Результати експерименту

Виявилося, що терапія світлом за дві години до "світанку" надавала антидепресивний ефект. Імпульс світла активував в мозку ген циркадних ритмів Period1, який впливає на настрій.

Інші інтервали протягом ночі не показали будь-яких змін. Крім того, видалення Period1 нейтралізувало будь-який позитивний ефект від світлотерапії.

Це означає, що активація Period1 є ключем для регуляції настрою світлом.

Тепер вчені планують вивчити механізм детальніше, щоб визначити весь шлях, який призводить до корекції симптомів.