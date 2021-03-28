Простий спосіб покращити пам'ять

Джерело:Science Daily
Швидка ходьба допоможе покращити когнітивні здібності. Експеримент показав, що всього через рік регулярних занять спортом у літніх людей з помірною втратою пам'яті збільшується приплив крові в мозок, як наслідок покращились когнітивні здібності.
У кожного 5 у віці 65 років і старше спостерігають когнітивні порушення – помірні зміни в мозку, що впливають на пам'ять, прийняття рішень або умовиводи. Нерідко такі порушення прогресують до деменції та хвороби Альцгеймера.
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Знижений приплив крові до мозку і зменшення еластичності кровоносних судин, що ведуть до мозку, характерні для легких когнітивних порушень і деменції. Попередньо вчені уже знали про користь регулярних аеробних вправ для поліпшення пам'яті. Однак доказів прямої залежності між фізичним навантаженням і припливом крові вчені досі не мали.
У новій роботі дослідники з Університету Техасу обстежили 70 чоловіків і жінок у віці від 55 до 80 років з діагнозом легкі когнітивні порушення.Як проводили експеримент: учасники проходили когнітивні тести, оцінку фізичної форми і МРТ-сканування. Потім їх випадковим чином розподілили на 2 групи: одна рік займалася розтяжкою, друга – помірними аеробними вправами. У програму входили 3 – 5 тренувань в тиждень, кожна по 30 – 40 хвилин.
До кінця виконали всю програму 48 учасників – 29 в групі розтяжки і 19 з аеробіки – і прийшли на фінальний тест.
Ймовірно, зміни в кровотоку сприяють змінам здібностей сприйняття. Щоб перевірити це, вчнні вже почали нове дослідження.