Простий спосіб втричі знижує ризик зараження коронавірусом

24 лютого 2021 , 09:58
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Джерело:

medRxiv

Вчені з Індії заявили, що у людей, які носять окуляри, втричі нижча ймовірність зараження коронавірусом.

У нерецензованому дослідженні, опублікованому на сайті препринтів, взяли участь 304 хворих на коронавірус різного віку.

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Серед пацієнтів були 223 чоловіки та 81 жінка віком від 10 до 80 років.

Лише 58 хворих носили окуляри у денний час та на відкритому повітрі. Серед них ризик зараження коронавірусом був у 2 – 3 рази нижчим.

Нососльозовий канал може бути шляхом передачі вірусу з кон'юнктивального мішка в носогорло,
– йдеться у повідомленні вчених.

Як окуляри можуть захистити від вірусу

  • Один зі способів проникнення вірусу в організм – брудні руки. А саме доторкання ними до очей, носа або рота після контакту зі збудником вірусу.
  • Дослідники виявили, що учасники торкалися свого обличчя в середньому до 23 разів на годину, а очей приблизно тричі на годину.
  • Натомість люди, які носять окуляри, менше труть очі. Тож автоматично мають нижчий ризик зараження COVID-19.
  • Окрім того, знижується ризик потрапляння вірусу в очі повітряно-крапельним шляхом.