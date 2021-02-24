Простий спосіб втричі знижує ризик зараження коронавірусом

Вчені з Індії заявили, що у людей, які носять окуляри, втричі нижча ймовірність зараження коронавірусом.

У нерецензованому дослідженні, опублікованому на сайті препринтів, взяли участь 304 хворих на коронавірус різного віку.

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Серед пацієнтів були 223 чоловіки та 81 жінка віком від 10 до 80 років.

Лише 58 хворих носили окуляри у денний час та на відкритому повітрі. Серед них ризик зараження коронавірусом був у 2 – 3 рази нижчим.

Нососльозовий канал може бути шляхом передачі вірусу з кон'юнктивального мішка в носогорло,

– йдеться у повідомленні вчених.

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