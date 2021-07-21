Деталі дослідження

Експерти з Центру досліджень фізичної активності в Копенгагені вивчили кореляцію між їздою на велосипеді і смертністю серед 7 459 дорослих з діабетом. Анкети учасники заповнювали спершу з 1992 по 2000 рік, а потім анкетування повторили через 5 років – 5 423 учасники заповнили обидві анкети.

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У порівнянні з контрольною групою, люди, які в першій анкеті вказали, що їздять на велосипеді, мали нижчий ризик смертності.

Як пов'язана їзда на велосипеді і ризики смерті

Параметри ризиків для загальної смертності варіювалися від 0,78 для тих, хто їздив на велосипеді годину на тиждень і менше, до 0,68 у тих, хто їздив від 150 до 299 хвилин на тиждень.

Для тих, хто їздив на велосипеді понад 5 годин, ризик становив 0,76, тобто вище, ніж у попередньої групи.

Цікаво, що у тій підгрупі людей, яка спочатку їздила на велосипеді, а потім припинила, коефіцієнт ризику смерті також був знижений, але це зниження не було статистично значущим.

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Результати були аналогічними у випадку смертності від серцево-судинних захворювань.

Аналіз підкріплює епідеміологічні дані про велосипедний рух і переконливо свідчить про те, що він може безпосередньо сприяти довгому і здоровому життю.