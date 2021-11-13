За минулу добу, 12 листопада, проти коронавірусу вакцинували 299 854 людини. Першу дозу отримали 135 727 людей, другу дозу – 164 127 мешканців країни.

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Щеплення проводились 1 116 мобільними бригадами з імунізації, у 3 211 пунктах щеплення та у 437 центрах вакцинації населення.

Зверніть увагу! У МОЗ наголошують, що 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози вакцини.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 12 121 804 людини. 12 121 802 з них отримали лише першу дозу. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 586 461 людина (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні провели 20 708 263 COVID-щеплень (і першою, і другою дозами).

Якими препаратами щеплювали українців:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 905 148,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 092 864,

AstraZeneca – 1 508 791,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 107 134.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу