Нові вакцини проти вірусів

Вчені сподіваються, що вона також може мРНК можна ефективно та безпечно застосовувати проти герпесу, раку та віспи.

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мРНК-вакцини – що це? Революційність мРНК-вакцини полягає у тому, що потреби вводити сам антиген немає. Замість нього у цих вакцинах використовується генетична послідовність або "код" антигену у вигляді мРНК.

Вакцина проти герпесу

Перша вакцина-кандидат буде націлена на вірус простого герпесу другого типу, що викликає генітальний герпес, проте вчені очікують, що імунітет матиме перехресний захист і виявиться ефективним проти ВПГ першого типу.

Чому це важливо? За оцінками, на ВПГ-1 хворіє більш ніж половина населення світу, а на ВПГ-2 – приблизно 10% дорослих людей.

Враховуючи результати недавніх досліджень про асоціацію вірусу простого герпесу з нейродегенеративними захворюваннями, нова вакцина може також мати профілактичну дію проти хвороби Альцгеймера.

Вакцина проти віспи

Другу вакцину розробляють проти вірусу вітряної віспи, яка, як і вірус простого герпесу, назавжди залишається в організмі. До слова, попередньо про таку ж ціль заявили у Pfizer.

Вакцина проти раку

Вчені планують розробити мРНК-вакцини проти раку, які будуть націлені на два антигени, які експресуються деякими раковими клітинами. На перших етапах досліджень її протестують проти раку шкіри та раку легенів.

Ми прагнемо боротися з латентними вірусами, щоб запобігати хронічним захворюванням, які вони провокують. З нашими вакцинами-кандидатами ми також сподіваємося покращити якість життя людей,

– сказав генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

Перспектива застосування мРНК-технології

Тепер вчені з різних дослідницьких центрів працюють над більш ніж 30 вакцинами-кандидатами на основі мРНК проти ВІЛ, грипу, гепатиту, лихоманки Денге, туберкульозу, малярії та інших.

Це пояснюється гнучкістю мРНК-технології, яка легко підлаштовується під протидію будь-якому конкретному захворюванню.

Важливо! мРНК-вакцина – безпечніша, швидша у виробництві й дешевша, ніж традиційні вакцини. Більше не потрібні величезні лабораторії, які вирощують смертельні віруси у мільйонах курячих яєць.

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