Проти герпесу, раку та віспи: у Moderna розробляють нові мРНК-вакцини

Пандемія COVID-19 прискорила розвиток та тестування мРНК-вакцин, тож компанія Moderna запускає нові дослідження цієї технології проти інших захворювань.

Нові вакцини проти вірусів

Вчені сподіваються, що вона також може мРНК можна ефективно та безпечно застосовувати проти герпесу, раку та віспи.

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мРНК-вакцини – що це? Революційність мРНК-вакцини полягає у тому, що потреби вводити сам антиген немає. Замість нього у цих вакцинах використовується генетична послідовність або "код" антигену у вигляді мРНК.

Вакцина проти герпесу

Перша вакцина-кандидат буде націлена на вірус простого герпесу другого типу, що викликає генітальний герпес, проте вчені очікують, що імунітет матиме перехресний захист і виявиться ефективним проти ВПГ першого типу.

Чому це важливо? За оцінками, на ВПГ-1 хворіє більш ніж половина населення світу, а на ВПГ-2 – приблизно 10% дорослих людей.

Враховуючи результати недавніх досліджень про асоціацію вірусу простого герпесу з нейродегенеративними захворюваннями, нова вакцина може також мати профілактичну дію проти хвороби Альцгеймера.

Вакцина проти віспи

Другу вакцину розробляють проти вірусу вітряної віспи, яка, як і вірус простого герпесу, назавжди залишається в організмі. До слова, попередньо про таку ж ціль заявили у Pfizer.

Вакцина проти раку

Вчені планують розробити мРНК-вакцини проти раку, які будуть націлені на два антигени, які експресуються деякими раковими клітинами. На перших етапах досліджень її протестують проти раку шкіри та раку легенів.

Ми прагнемо боротися з латентними вірусами, щоб запобігати хронічним захворюванням, які вони провокують. З нашими вакцинами-кандидатами ми також сподіваємося покращити якість життя людей,

– сказав генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

Перспектива застосування мРНК-технології

Тепер вчені з різних дослідницьких центрів працюють над більш ніж 30 вакцинами-кандидатами на основі мРНК проти ВІЛ, грипу, гепатиту, лихоманки Денге, туберкульозу, малярії та інших.

Це пояснюється гнучкістю мРНК-технології, яка легко підлаштовується під протидію будь-якому конкретному захворюванню.

мРНК-вакцина – безпечніша, швидша у виробництві й дешевша, ніж традиційні вакцини. Більше не потрібні величезні лабораторії, які вирощують смертельні віруси у мільйонах курячих яєць.

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