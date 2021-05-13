Про це сам глава ВООЗ повідомив у твітері. Але не вказав при цьому, яким саме препаратом йому зробили щеплення.

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Глава ВООЗ щепився проти COVID-19

Очільника Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Аданома Гебреїсуса 12 травня вакцинували проти коронавірусу. Це сталося у клініці Університету Женеви у Швейцарії.

Сьогодні була моя черга зробити щеплення проти COVID-19. Вакцини рятують життя,

– написав він у твітері.

І додав, що дуже важливо якомога швидше доставити вакцини у всі регіони.

"Якщо ви, як і я, живете в країні, де доступні вакцини – будь ласка, вакцинуйтеся, коли дійде ваша черга", – наголосив Гебреїсус.

Зауважимо, цього ж дня, 12 травня, генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав фармацевтичні компанії збільшити виробництво вакцин проти коронавірусу бодай удвічі.

Аби була змога справедливо їх розподіляти між країнами.

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