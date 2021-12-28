Проти Омікрону нарешті знайшли антитіла

Попередньо науковці шокували й налякали увесь світ заявою про те, що проти Омікрону неефективні практично всі антитіла. Однак нова заява вчених дає надію.

Знайшли області вірусу, які рідко мутують

Команді вчених вдалось знайти антитіла, які діють на так звані "законсервовані" області спайкового білка вірусу, які рідко мутують.

Спочатку вчені встановили, що спайковий білок штаму Омікрон у 2,4 раза краще зв'язується з рецептором АСЕ2 на поверхні клітин людини. Хоча це невелике зростання, є дані, що підтверджують ймовірність вищого ризику трансмісивності (швидкості поширення) вірусу за таких умов.

Увага Причини виникнення тривоги та її найпоширеніші прояви

Потім вони почали вивчати ефективність антитіл, отриманих внаслідок вакцинації та перенесеної інфекції, проти Омікрону.

Ось чітке порівняння рівня антитіл:

Після вакцинації Sputnik V і Sinopharm, а також одноразової дози Johnson & Johnson вчені виявили, що антитіла практично не мали можливості нейтралізувати вірус.

вчені виявили, що антитіла практично не мали можливості нейтралізувати вірус. Антитіла після двох доз вакцин Moderna, Pfizer і AstraZeneca зберегли деякі властивості антитіл, проте їх рівень знизився приблизно у 20 – 40 разів.

зберегли деякі властивості антитіл, проте їх рівень знизився приблизно у 20 – 40 разів. Люди, які перехворіли, а потім отримали дві дози вакцини також мали знижену активність антитіл, які нейтралізують патогенність Омікрону, але зниження було вже всього в 5 разів.

Ці дані доводять, що вакцинація корисна для тих, хто уже перехворів на коронавірус,

– заявили автори.

Попередні антитіла теж працюють

Серед пацієнтів із трьома дозами вакцин Moderna та Pfizer нейтралізуюча активність була знижена лише вчетверо.

Також вчені протестували велику панель антитіл, які були створені проти ранніх варіантів коронавірусу. Аналіз допоміг визначити чотири класи антитіл, які зберегли здатність нейтралізувати Омікрон завдяки здатності зв'язуватися з так званими "законсервованими" областями спайкового білка.

Ці ділянки рідко мутують, оскільки необхідні вірусу у незмінному вигляді для виживання.

Відкриття важливе, адже вказує на те, що розробка вакцин і лікування антитілами, націленими на ці зони, може стати ефективною стратегією проти широкого спектра варіантів, які мутували".

Ймовірно, не лише проти Омікрону та інших попередніх варіантів, а й проти нових, які можуть виникнути в майбутньому.