Новий варіант коронавірусу витіснить попередні

На пресконференції у середу Лаутербах сказав, що Омікрон стане домінуючим штамом у Німеччині протягом трьох тижнів.

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Саме тому, на думку міністра, може знадобитися четверта доза вакцини від COVID-19.

Відтак, країна замовила 80 мільйонів доз специфічної вакцини проти Omicron, яку доставлять у Німеччину в квітні чи травні.

Рівень захисту від важких симптомів коронавірусу після повторного щеплення дуже високий. Я б оцінив його у понад 90%,

– зазначив міністр.

Що відомо про вакцини проти Омікрону

У Moderna заявили, що можуть випустити змінену вакцину від нового штаму коронавірусу Омікрон. Препарат може бути готовий вже на початку 2022 року.

Pfizer також почала розробку вакцини від нового варіанту.

Усе тому, що два стандартні щеплення не дають достатнього захисту проти інфікування Омікроном. Так, наприклад, вакцина Pfizer-BioNTech надала захист від зараження новим штаму на рівні 33%, що значно нижче ніж 80% захисту щодо попередніх штамів. Однак захист від важкого протікання хвороби залишився високим – на рівні 70%.

У світі наразі активно вводять ревакцинацію – проти Омікрону рекомендують три дози вакцини. Подібні заяви зробили у компаніях Pfizer, Moderna.

До слова, в Україні вже схвалили бустерну дозу вакцинації проти коронавірусу. Наразі 271 українець уже отримав по три дози вакцини. Вчора у МОЗ розширили перелік груп, кому рекомендували бустерне щеплення. Тепер ревакцинацію, окрім людей з ослабленим імунітетом, схвалили для медиків та співробітників будинків інтернатного типу.