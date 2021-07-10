Ефективність наявних вакцин проти Дельта

Перша партія вакцини вже готова до випробувань. Водночас в компанії вважають, що перша їх вакцина Cominarity є ефективною проти мутованих штамів вірусу.

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Третя доза BNT162b2 має потенціал для збереження максимального рівня захисту проти всіх відомих нині штамів, зокрема Дельта варіанту, в компанії залишаються пильними і розробляють оновлену версію вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19,

– йдеться в заяві.

Розробники перевірили введення трьох доз вакцини BNT162b2 та виявили високі титри нейтралізації, в тому числі Beta-штаму коронавірусу, їх в 5 – 10 разів більше, ніж після двох основних доз.

Компанія клінічних випробувань нової вакцини розпочнуться у серпні.

BNT162b2 інша назва Cominarity Джерело: BioNTech Ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%. Також важливо, що вона ефективна проти "південноафриканського" штаму.

Діюча речовина препарату – мРНК. Це молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, які необхідні для формування імунітету.

Що треба знати про мутацію Дельта

Наразі у світі циркулює новий небезпечний штам ковіду Дельта. Вперше його зафіксували в Індії, але зараз про випадки інфікування ним повідомляють у понад ста країнах.

У зв'язку з поширенням штаму Дельта ВООЗ видала рекомендації щодо того, як ним не заразитися. Щоправда, ті ж самі, що й раніше, зокрема, маски та соціальна дистанція.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу