Проти штаму Дельта розробили нову вакцину: хто виробник і скільки потрібно доз
Джерело:заява компанії
Фармкомпанія Pfizer / BioNTech заявила про старт роботи над новою вакциною проти COVI-19, яка буде ефективною Дельта штаму.
Ефективність наявних вакцин проти Дельта
Перша партія вакцини вже готова до випробувань. Водночас в компанії вважають, що перша їх вакцина Cominarity є ефективною проти мутованих штамів вірусу.
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Третя доза BNT162b2 має потенціал для збереження максимального рівня захисту проти всіх відомих нині штамів, зокрема Дельта варіанту, в компанії залишаються пильними і розробляють оновлену версію вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19,
– йдеться в заяві.
Розробники перевірили введення трьох доз вакцини BNT162b2 та виявили високі титри нейтралізації, в тому числі Beta-штаму коронавірусу, їх в 5 – 10 разів більше, ніж після двох основних доз.
Компанія клінічних випробувань нової вакцини розпочнуться у серпні.
- Ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%. Також важливо, що вона ефективна проти "південноафриканського" штаму.
- Діюча речовина препарату – мРНК. Це молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, які необхідні для формування імунітету.
Що треба знати про мутацію Дельта
Наразі у світі циркулює новий небезпечний штам ковіду Дельта. Вперше його зафіксували в Індії, але зараз про випадки інфікування ним повідомляють у понад ста країнах.
У зв'язку з поширенням штаму Дельта ВООЗ видала рекомендації щодо того, як ним не заразитися. Щоправда, ті ж самі, що й раніше, зокрема, маски та соціальна дистанція.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу