Нещодавно у Великій Британії розпочали випробування препарату від постковідного синдрому. Зокрема, від слабкості у м'язах та втоми під час коронавірусу.

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Що відомо про препарат

Ліки отримали назву AXA1125. Вони націлені на дисфункцію клітин мітохондріїв, які є "енергетичною установкою" для м'язів, оскільки після хвороби більшість пацієнтів скаржаться на тривалу й сильну втому.

Його прийматимуть пацієнти, які тривалий час хворіють. Тобто випробування проводитимуть на людях із коронавірусом, які не були госпіталізовані під час ранньої хвороби.

Якщо результати будуть успішними, вчені зможуть випробувати препарат на пацієнтах, які страждають від синдрому хронічної втоми.

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Найчастіші наслідки коронавірусу

Раніше інша команда дослідників провела ретроспективне обсерваційне дослідження 156 пацієнтів у період з березня 2020 року по березень 2021 року. Пацієнти раніше хворіли на COVID-19 і ще не були вакциновані на момент дослідження.

Найбільш поширеними симптомами у них були: