Як отримати міжнародний сертифікат
Документ можуть одержати усі щеплені двома дозами антиковідної вакцини, які доступні в Україні. Вам необхідно лише звернутися до свого лікаря, із яким підписана декларація.
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- Потім лікар має роздрукувати бланк міжнародного свідоцтва на звичайному білому папері формату А4. Воно не має бути надрукованим на спеціальному жовтому папері.
- Свідоцтво треба заповнити англійською та українською мовами, в друкованому форматі або вручну.
- Отримавши свідоцтво, переконайтесь, що на ньому стоїть офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря.
Також, у МОЗ наголосили – не забудьте взяти з собою закордонний паспорт, адже до свідоцтва вноситимуть номер саме цього документа, а ваше ім'я латинкою має бути записане так само, як у паспорті.
Процедура насправді проста. Дані про щеплення сімейний лікар візьме з електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), заповнить свідоцтво і роздрукує його. Або впише в паперовий документ поля з ЕСОЗ,
– пояснив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Апострофу".
Міжнародний сертифікат про вакцинацію / Фото з фейсбуку Наталії Тимко
COVID-сертифікат
Тепер щодо цифрового ковідного сертифіката. Цей документ буде відповідати вимогам EU Digital COVID Certificate Єврокомісії. Його мета – вільне та безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу як всередині країни, так і під час міжнародних подорожей.
"МЗС України у співпраці з Міністерством охорони здоров'я та Мінцифрою проводять копітку роботу з кожною країною щодо взаємного визнання міжнародних документів про імунізацію від COVID-19", – наголосив Кузін.
Кожна країна сама встановлює умови перетину кордону іноземцями та особами без громадянства. Вся актуальна інформація для подорожей громадян України за кордон – умови в'їзду та транзиту, контакти посольств і консульств України за кордоном – доступна на онлайн карті МЗС України.