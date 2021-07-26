Процедура проста, – у МОЗ розповіли, як отримати міжнародний сертифікат вакцинації

Зараз повністю вакциновані українці можуть отримати паперовий міжнародний сертифікат вакцинації. Оформити його можна дуже легко через свого сімейного лікаря.

Як отримати міжнародний сертифікат

Документ можуть одержати усі щеплені двома дозами антиковідної вакцини, які доступні в Україні. Вам необхідно лише звернутися до свого лікаря, із яким підписана декларація.

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Потім лікар має роздрукувати бланк міжнародного свідоцтва на звичайному білому папері формату А4. Воно не має бути надрукованим на спеціальному жовтому папері.

Свідоцтво треба заповнити англійською та українською мовами, в друкованому форматі або вручну.

Отримавши свідоцтво, переконайтесь, що на ньому стоїть офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря.

Також, у МОЗ наголосили – не забудьте взяти з собою закордонний паспорт, адже до свідоцтва вноситимуть номер саме цього документа, а ваше ім'я латинкою має бути записане так само, як у паспорті.

Процедура насправді проста. Дані про щеплення сімейний лікар візьме з електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), заповнить свідоцтво і роздрукує його. Або впише в паперовий документ поля з ЕСОЗ,

– пояснив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Апострофу".



Міжнародний сертифікат про вакцинацію / Фото з фейсбуку Наталії Тимко

COVID-сертифікат

Тепер щодо цифрового ковідного сертифіката. Цей документ буде відповідати вимогам EU Digital COVID Certificate Єврокомісії. Його мета – вільне та безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу як всередині країни, так і під час міжнародних подорожей.

"МЗС України у співпраці з Міністерством охорони здоров'я та Мінцифрою проводять копітку роботу з кожною країною щодо взаємного визнання міжнародних документів про імунізацію від COVID-19", – наголосив Кузін.

Кожна країна сама встановлює умови перетину кордону іноземцями та особами без громадянства. Вся актуальна інформація для подорожей громадян України за кордон – умови в'їзду та транзиту, контакти посольств і консульств України за кордоном – доступна на онлайн карті МЗС України.