Чоловікові пересадять донорський кістковий мозок. Для цього провели тотальне опромінення тіла.

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При цьому таку процедуру опромінення тіла в Україні зробили вперше – вона вже доступна в Україні. Раніше це робили тільки іноземні клініки.

Коштує це від 150 тисяч євро. Однак лікування чоловіка проходить в межах державної програми з трансплантації, тому воно безкоштовним.

Врятувати хворого

Сам пацієнт з Дніпропетровської області. Його опромінювали в Кропивницькому, а трансплантацію проводили у Києві – туди його доставили на вертольоті.

Перед тим, як пересадити донорський кістковий мозок, його власний вбили радіацією.

У кареті швидкої допомоги пацієнта перевозили в спеціальному захисному костюмі, оскільки його імунна система повністю знищена, тож йому протипоказаний будь-який контакт із зовнішнім світом.



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Розрахувати все до дрібниць

Підготовка у лікарів до процедури зайняла 3 місяці. Медичні фізики провели серйозну роботу, оскільки все необхідно було розрахувати до дрібниць.

Довідка. Ця процедура складається з 6 блоків. Зараз йде 5-й. За три дні Євген отримав опромінення 12 Грей. При цьому смертельною дозою для людини вважається 10.

Донором кісткового мозку стала рідна сестра хворого. Гематологи кажуть, що шанси на одужання чоловіка тепер істотно зросли.