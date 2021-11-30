Чоловікові пересадять донорський кістковий мозок. Для цього провели тотальне опромінення тіла.

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При цьому таку процедуру опромінення тіла в Україні зробили вперше – вона вже доступна в Україні. Раніше це робили тільки іноземні клініки.

Коштує це від 150 тисяч євро. Однак лікування чоловіка проходить в межах державної програми з трансплантації, тому воно безкоштовним.

Врятувати хворого

Сам пацієнт з Дніпропетровської області. Його опромінювали в Кропивницькому, а трансплантацію проводили у Києві – туди його доставили на вертольоті.

Перед тим, як пересадити донорський кістковий мозок, його власний вбили радіацією.

У кареті швидкої допомоги пацієнта перевозили в спеціальному захисному костюмі, оскільки його імунна система повністю знищена, тож йому протипоказаний будь-який контакт із зовнішнім світом.


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Розрахувати все до дрібниць

Підготовка у лікарів до процедури зайняла 3 місяці. Медичні фізики провели серйозну роботу, оскільки все необхідно було розрахувати до дрібниць.

Донором кісткового мозку стала рідна сестра хворого. Гематологи кажуть, що шанси на одужання чоловіка тепер істотно зросли.