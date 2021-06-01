Дослідники, які придумали препарат, порівнюють його з троянським конем: розробникам вдалося "заховати" молекулу SeNBD, яка вбиває рак в харчовій сполуці.

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Як діє новий метод

Ракові клітини "жадібні" і потребують більшої кількості їжі для отримання енергії та зазвичай поглинають більше, ніж здорові клітини. Комбінація SeNBD з хімічною харчовою сполукою стає ідеальною здобиччю для шкідливих клітин, які поглинають її, не підозрюючи про її токсичність,

– зазначили науковці.

Молекула SeNBD – фотосенсибілізатор, вона вбиває клітини тільки під впливом світла. Завдяки цьому лікар може сам визначити, коли активізувати препарат, і тим самим знизити можливість пошкодження здорових тканин.

Чому це важливо

Винахід, відзначили дослідники, допоможе уникнути побічних ефектів, наприклад втрати волосся. Але випробування було тільки проведено на рибок виду Даніо-реріо і людських клітинах.

Дослідження є важливим кроком в розробці нових методів лікування. При цьому вчені запевняють, що потрібно організувати додаткові експерименти, щоб підтвердити безпеку та ефективність при лікуванні раку на ранніх стадіях.