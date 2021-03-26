Прояви COVID-19 у дітей стають агресивнішими: розповідь лікаря з Буковини

Джерело:ТСН
У порівнянні з минулим роком, коронавірус значно помолодшав. Нині на Буковині госпіталізують до 15 маленьких пацієнтів щодня.
З підтвердженим коронавірусом вже 36 госпіталізованих дітей. Але в обласній дитячій лікарні на результати тесту ще очікують понад 40 малюків.
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Медичний директор Чернівецької обласної дитячої лікарні Олександр Тесліцький розповів, що у порівнянні з минулою хвилею епідемії перебіг хвороби у дітей змінився:
Тим часом дитячі садочки на Буковині працюють повним ходом і зачиняти їх поки що не планують.
У нас значна частка дітей – це діти дошкільного віку, які відвідують дошкільні дитячі заклади, а це перебування дітей в закритому колективі, де більша ймовірність контакту між собою. Перебіг ускладнюється проявами пневмонії у таких дітей,
– розповів Тесліцький.
До слова, в Одесі теж нещодавно заявили про спалах хвороби серед дітей. Лише за минулу добу – понад 50 маленьких пацієнтів.
Зокрема, вже зафіксували 4 випадки інфікування у дитячому будинку "Перлинка". Оскільки діти тісно контактують між собою, хворих може побільшати.
Аби впоратися з напливом пацієнтів, на Одещині вже почали розгортати лікарні другої хвилі. А це додаткові понад 3 тисяч місць.
Зауважимо, що за минулу добу в Україні виявили 923 випадків зараження коронавірусом серед дітей.