Прояви COVID-19 у дітей стають агресивнішими: розповідь лікаря з Буковини

У порівнянні з минулим роком, коронавірус значно помолодшав. Нині на Буковині госпіталізують до 15 маленьких пацієнтів щодня.

З підтвердженим коронавірусом вже 36 госпіталізованих дітей. Але в обласній дитячій лікарні на результати тесту ще очікують понад 40 малюків.

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Медичний директор Чернівецької обласної дитячої лікарні Олександр Тесліцький розповів, що у порівнянні з минулою хвилею епідемії перебіг хвороби у дітей змінився:

почастішали тяжкі пневмонії,

почастішали розлади шлунково-кишкового тракту.

зараз медзаклади області заповнені на 80%. Поки цього вистачає, але в регіоні вже шукають можливість розгорнути додаткові місця.

Тим часом дитячі садочки на Буковині працюють повним ходом і зачиняти їх поки що не планують.

У нас значна частка дітей – це діти дошкільного віку, які відвідують дошкільні дитячі заклади, а це перебування дітей в закритому колективі, де більша ймовірність контакту між собою. Перебіг ускладнюється проявами пневмонії у таких дітей,

– розповів Тесліцький.

До слова, в Одесі теж нещодавно заявили про спалах хвороби серед дітей. Лише за минулу добу – понад 50 маленьких пацієнтів.

Спалах у дитбудинку "Перлинка"

Зокрема, вже зафіксували 4 випадки інфікування у дитячому будинку "Перлинка". Оскільки діти тісно контактують між собою, хворих може побільшати.

Аби впоратися з напливом пацієнтів, на Одещині вже почали розгортати лікарні другої хвилі. А це додаткові понад 3 тисяч місць.

Зауважимо, що за минулу добу в Україні виявили 923 випадків зараження коронавірусом серед дітей.