Водночас в нашій державі є чітка законодавча і нормативна база. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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Ляшко: Немає питань до вибору
Він вважає, що не треба слухати антивакцинаторів. Адже робити щеплення потрібно – це престижно і круто.
Якщо хочете побачити тяжкість перебігу коронавірусу – пройдіться вздовж інфекційного відділення,
– наголосив Ляшко.
Або ж міністр пропонує поспілкуватись з людьми, які приходять провідувати родичів, які перебувають на кисневій терапії або у відділенні інтенсивної терапії.
"Тут немає питань до вибору. Повинно бути чітке розуміння, треба слухати професіоналів та лікарів", – наголосив очільник МОЗ.
Вакцина є, найголовніше – бажання
Він зауважив, що відповідно до законодавчої бази, під час надзвичайної ситуації (а в Україні оголосили епідемію) Кабінет Міністрів може встановлювати карантин.
А також – обмежувати певну господарську діяльність для того, щоб запобігти поширенню інфекційної хвороби – в цьому випадку коронавірусу.
Ляшко: Є 2 варіанти
В такому випадку є 2 варіанти. Перший – закрити заклади, як це було навесні, восени 2020 року, в лютому – березні 2021 року, коли були жорсткі карантинні обмеження.
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Другий – вакцинувати людей. Тоді сфери економіки можуть спокійно працювати. Міністр відзначив, що найголовніше – це бажання українців. Адже вакцина є.
Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео
Вакцинація в Україні: останні новини
- В Україні можна буде отримати внутрішній сертифікат про вакцинацію після першого щеплення.
- У 2022 році планують виділити з Держбюджету 6 мільярдів гривень.
- За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, щоб захиститись від COVID-19 треба щепити 24 мільйони громадян.
Привілеї для вакцинованих / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу