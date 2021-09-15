Пройдіться інфекційним відділенням, – Ляшко відповів антивакцинаторам

В Україні вакцинація проти коронавірусу є безоплатною і добровільною. Ніхто нікого не примушує робити щеплення.

Водночас в нашій державі є чітка законодавча і нормативна база. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Ляшко: Немає питань до вибору

Він вважає, що не треба слухати антивакцинаторів. Адже робити щеплення потрібно – це престижно і круто.

Якщо хочете побачити тяжкість перебігу коронавірусу – пройдіться вздовж інфекційного відділення,

– наголосив Ляшко.

Або ж міністр пропонує поспілкуватись з людьми, які приходять провідувати родичів, які перебувають на кисневій терапії або у відділенні інтенсивної терапії.

"Тут немає питань до вибору. Повинно бути чітке розуміння, треба слухати професіоналів та лікарів", – наголосив очільник МОЗ.

Вакцина є, найголовніше – бажання

Він зауважив, що відповідно до законодавчої бази, під час надзвичайної ситуації (а в Україні оголосили епідемію) Кабінет Міністрів може встановлювати карантин.

А також – обмежувати певну господарську діяльність для того, щоб запобігти поширенню інфекційної хвороби – в цьому випадку коронавірусу.

Ляшко: Є 2 варіанти

В такому випадку є 2 варіанти. Перший – закрити заклади, як це було навесні, восени 2020 року, в лютому – березні 2021 року, коли були жорсткі карантинні обмеження.

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Другий – вакцинувати людей. Тоді сфери економіки можуть спокійно працювати. Міністр відзначив, що найголовніше – це бажання українців. Адже вакцина є.

Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео

Вакцинація в Україні: останні новини

В Україні можна буде отримати внутрішній сертифікат про вакцинацію після першого щеплення.

У 2022 році планують виділити з Держбюджету 6 мільярдів гривень.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, щоб захиститись від COVID-19 треба щепити 24 мільйони громадян.



Привілеї для вакцинованих / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу