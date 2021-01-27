Національний проєкт "Виробник" запустив на своїх сторінках у фейсбуці та інстаграмі за адресою Virobnik.ua нову ініціативу – "прозорі сторі". Тож десятки тисяч підписників проєкту зможуть не тільки поповнювати свої споживчі знання, а й отримувати подарунки.

Джерело: Virobnik.ua

Підписники змагатимуться за винагороду

Починаючи з 26 січня у соцмережах національного проєкту "Виробник" з'являтимуться інтерактивні stories. Підписники проєкту зможуть позмагатися отримати винагороду за високий рівень споживчих знань.

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Відкривши їх, кожен з підписників сторінок проєкту у фейсбуці та інстаграмі зможе пройти нескладний тест на рівень знань про той чи інший продукт, що виробляється однією з компаній-учасників проєкту.

Українцям достатньо буде просто вибрати один з запропонованих варіантів відповіді на кожне питання – і миттєво дізнатися, чи правильним був вибір.



Користувачі проходитимуть нескладні тести / Скриншот

Ті користувачі, які пройдуть пропоновані тести без помилок, візьмуть участь у конкурсі на отримання гарантованих подарунків від компаній, що долучилися до національного проєкту "Виробник".

Перший тест доступний підписникам проєкту вже зараз. Він присвячений дитячим підгузкам Bambik виробництва української компанії "Біосфера".

Про проєкт

Нагадаємо, національний проєкт Virobnik.ua вже працює в Україні. До нього вже долучилась низка вітчизняних та міжнародних компаній. І кожен українець, відкривши сайт Virobnik.ua, може переглянути відео з виробництв компаній-учасників, які показують, з чого та в яких умовах виробляють найпопулярніші продукти харчування та повсякденного вжитку.

Головна мета проєкту – розширити рівень споживчих знань українців і дати можливість виробникам довести, що вони пропонують покупцям дійсно безпечні та якісні продукти.

Віднедавна на продуктах виробників, які долучилися до національного проєкту Virobnik.ua, можна знайти відповідну позначку та спеціальний QR-код. Відсканувавши його за допомогою смартфона, покупці потраплять на відповідне відео з виробництва цього продукту.

Дивіться відео: Virobnik.ua запустив у соцмережах нову ініціативу "прозорих сторі"