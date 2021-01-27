Національний проєкт "Виробник" запустив у соцмережах "прозорі сторі"

Національний проєкт "Виробник" запустив на своїх сторінках у фейсбуці та інстаграмі за адресою Virobnik.ua нову ініціативу – "прозорі сторі". Тож десятки тисяч підписників проєкту зможуть не тільки поповнювати свої споживчі знання, а й отримувати подарунки.
Джерело: Virobnik.ua
Починаючи з 26 січня у соцмережах національного проєкту "Виробник" з'являтимуться інтерактивні stories. Підписники проєкту зможуть позмагатися отримати винагороду за високий рівень споживчих знань.
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Відкривши їх, кожен з підписників сторінок проєкту у фейсбуці та інстаграмі зможе пройти нескладний тест на рівень знань про той чи інший продукт, що виробляється однією з компаній-учасників проєкту.
Українцям достатньо буде просто вибрати один з запропонованих варіантів відповіді на кожне питання – і миттєво дізнатися, чи правильним був вибір.
Користувачі проходитимуть нескладні тести / Скриншот
Ті користувачі, які пройдуть пропоновані тести без помилок, візьмуть участь у конкурсі на отримання гарантованих подарунків від компаній, що долучилися до національного проєкту "Виробник".
Нагадаємо, національний проєкт Virobnik.ua вже працює в Україні. До нього вже долучилась низка вітчизняних та міжнародних компаній. І кожен українець, відкривши сайт Virobnik.ua, може переглянути відео з виробництв компаній-учасників, які показують, з чого та в яких умовах виробляють найпопулярніші продукти харчування та повсякденного вжитку.
Віднедавна на продуктах виробників, які долучилися до національного проєкту Virobnik.ua, можна знайти відповідну позначку та спеціальний QR-код. Відсканувавши його за допомогою смартфона, покупці потраплять на відповідне відео з виробництва цього продукту.
Дивіться відео: Virobnik.ua запустив у соцмережах нову ініціативу "прозорих сторі"