Нову ініціативу Національного проєкту відкритих брендів "Виробник" – "Прозорі сторі" – вже оцінили понад 500 тисяч українців. Днями засновники проєкту відзначили призами тих підписників, які довели високий рівень своїх споживчих знань.

Джерело: Virobnik.ua

У рамках "Прозорих сторі" проєкт "Виробник" пропонував своїм підписникам у соцмережах інстаграм та фейсбук пройти нескладне тестування, присвячене тому чи іншому продукту харчування або щоденного вжитку.

Цікаво Національний проєкт "Виробник" запустив у соцмережах "прозорі сторі"

Розіграли призи від "Біосфери"

Перше тестування було присвячене підгузкам "Бамбік" виробництва української компанії "Біосфера". Свої знання щодо дитячих підгузок зголосилися перевірити сотні переможців.

Серед тих, хто не помилився з жодною відповіддю на питання щодо цього продукту, розіграли призи від "Біосфери".

Конкурс проводитимуть регулярно

Аналогічні тести-конкурси засновники проєкту "Виробник" проводитимуть на регулярній основі. Стосуватимуться вони продуктів, які виробляють українські та міжнародні компанії, що вже долучилися до спільноти відкритих брендів.



Користувачі пройшли легкий тест / Скриншот з відео

Що відомо про проєкт

Національний проєкт "Виробник" був створений активістами, які взялися руйнувати найпоширеніші міфи про популярні товари та продукти і показувати українцям, з чого та в яких умовах вони насправді виготовляються.

На сайті Virobnik.ua кожен охочий може переглянути відео з виробництва того чи іншого продукту – і зробити для себе висновок, варто його купувати чи ні. Зокрема, вже можна побачити процес виготовлення та інгредієнти докторської ковбаси.

Зазначимо! Головною метою проєкту його натхненники декларують розширення рівня споживчих знань українців і надання можливості виробникам довести, що вони пропонують своїм клієнтам дійсно безпечну та якісну продукцію.

Віднедавна пересвідчитися у тому, що виробник того чи іншого продукту долучився до спільноти відкритих брендів, можна, просто побачивши упаковку товару. Учасники проєкту "Виробник" вже маркують свою продукцію відповідною позначкою.

До того ж, на пакуванні розміщено ще й спеціальний QR-код, який веде прямо на відео з виробництва конкретного товару. Тож переконатися у якості та безпечності продукту харчування чи щоденного вжитку можна просто відсканувавши цей код за допомогою смартфону.