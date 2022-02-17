Психічні розлади можуть бути симптомом небезпечного захворювання

Згідно з новим дослідженням, профілактика психічних розладів у молодих людей може зменшити або відстрочити деменції у літньому віці.

Дослідження провели за участю 1,7 мільйона новозеландців віком від 21 до 60 років протягом трьох десятиліть (з 1988 по 2018). Вчені намагалися з'ясувати, чи мають особи з психічними розладами підвищений ризик подальшої деменції.

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Психічні захворювання – ранній симптом деменції

Висновки дослідження:

Психічні розлади сильніше пов’язані з деменцією, ніж фізичні захворювання.

Зв'язок між психічними розладами та деменцією не пояснюється наявними хронічними фізичними захворюваннями або соціально-економічними позбавленнями.

Зв'язок між проблемами психічного здоров'я та деменцією спостерігався як для чоловіків, так і для жінок.

Чому виникає такий зв'язок

Науковці вважають, що психічні розлади є ранніми ознаками деменції. Людей з психічними розладами потрібно заохочувати до поведінки, яка зменшує ризик деменції, наприклад, збільшити фізичну активність.

Механізм звязку деменції і психічних розладів поки не зрозумілий, але може включати кілька факторів. Наприклад, пошкодження мозку протягом усього життя може проявлятися як проблеми з психічним здоров’ям на ранніх стадіях життя та деменцію пізніше в житті. Або ліки проти психічних розладів (наприклад, антипсихотики) можуть підвищити ризик розвитку деменції, каже він.

Раніше американські вчені виявили мутацію в імунних клітинах мозку, яка ймовірно, захищає людей від хвороби Альцгеймера.