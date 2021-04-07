Проблеми з психікою збільшують ризик хвороб серця і судин. З іншого боку, серцево-судинні захворювання – поширена причина передчасної смерті людей, які страждають від психічних розладів.

Протягом останніх років вчені зібрали дані, які вказують, що у людей, які страждають від психічних розладів, прогноз при інфаркті гірший, ніж у людей без проблем з психікою. Вони рідше отримують лікування за сучасними стандартами.

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Як відбувалося дослідження

Автори нового дослідження вирішили більше дізнатися про випадки інфаркту міокарда при великому депресивному розладі, біполярному розладі та шизофренії. Вчені проаналізували базу даних з інформацією про хворих на інфаркт міокарда в Шотландії з 1991 по 2014 роки.

До неї увійшли понад 235 тисяч пацієнтів. Шизофренія була у 0,4%, біполярні розлади – у 0,3%, велике депресивний розлад – у 2,7%. Діагноз будь-якого з трьох цих розладів був пов'язаний з підвищеним ризиком смерті або розвитку другого інфаркту або інсульту.

Психічні розлади підвищують ризик смерті після інфаркту

Смертність протягом 30 днів була вища;

пацієнтів з шизофренією – на 95%;

біполярний розлад – на 53%;

великий депресивний розлад – на 23%.

Реваскуляризацію (операцію по відновленню кровотоку в серцевому м'язі) таким пацієнтам проводили на 22-31% рідше, ніж людям без психіатричних діагнозів.

За 24 роки, які охоплювало дослідження, не відбулося поліпшення виживання людей з серйозними психічними розладами після інфаркту міокарда.

Чому виникає такий зв'язок

Вчені не назвали точних причин, за якими у людей з психічними хворобами настільки високий ризик смерті після інфаркту. Вони припускають, що в цьому відіграють роль такі фактори, як погане загальне здоров'я людей з психічними розладами, їх соціальна ізоляція і, можливо, історія тривалого лікування.