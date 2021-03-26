Психічний стан жінок з дітьми значно погіршився за час пандемії

Під час пандемії кожен третій дорослий відчуває сильний стрес, і жінкам доводиться особливо важко в цей непростий час. Канадські вчені порівняли рівень психічного здоров'я матерів під час пандемії й до неї. Виявили, що жінкам як ніколи важлива підтримка зараз.

Як відбувалося дослідження

Вчені зв'язалися з учасницями дослідження серед майбутніх матерів All Our Families у 2008 році. Експерти збирали найрізноманітніші дані, включаючи оцінку психічного здоров'я під час вагітності та через рік, два, три, п'ять і вісім років після народження дитини.

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Для нового дослідження експерти залучили понад 1,3 тисячі учасниць, чиї діти шкільного віку перебували вдома з середини березня минулого року, коли почали вводити обмеження, до вересня.

Які розлади з'явилися у жінок

про симптоми депресії під час пандемії повідомили в середньому 35% матерів дітей шкільного віку;

у 31% жінок вчені виявили клінічно значущі симптоми тривожного розладу.

В той час, як до 2020 року поширеність цього психічного розладу не перевищувала 19%.

Чому ці розлади з'являються частіше

Ключовим фактором погіршення психічного здоров'я автори дослідження вважають додаткове навантаження, пов'язане з необхідністю займатися дистанційним навчанням дітей і одночасно працювати з дому і виконувати домашні обов'язки.

Більшість матерів повідомили про те, що їм важко дотримуватися балансу в щоденних турботах, і в цій групі був відзначений найвищий рівень погіршення психічного здоров'я: 40% повідомили про депресію, 35% скаржилися на хронічну тривогу.

Тільки кожна п'ята учасниця повідомила, що не відчуває труднощів з суміщенням дистанційного навчання з іншими повсякденними турботами. У цій групі не було помітних коливань в стані психічного здоров'я в порівнянні з періодом до пандемії: про симптоми депресії повідомили 19%, про тривогу – 15%.

Іншим серйозним фактором проблем з психікою виявилося зниження доходів під час пандемії, особливо у жінок з невисоким заробітком. Вчені відзначили, що цей фактор вплинув на моральний стан жінок набагато більше, ніж до COVID-19.