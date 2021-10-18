Як розповіла головна лікарка закладу Людмила Юрко, першого хворого на COVID-19 виявили 12 жовтня. Діагноз підтвердив ПЛР-тест.

Важливо Пацієнтів везуть в інші міста: у Херсоні COVID-лікарні заповнені майже на 100%

Першим симптомом захворювання була підвищена температура. Після цього пацієнту психлікарні і зробили тест.

Того ж дня нашу лікарню включили у перелік закладів, що мають право надавати допомогу пацієнтам з COVID-19. І ми розгорнули ковідне відділення на 50 ліжок, куди й перемістили всіх пацієнтів, у яких підтвердили діагноз,

– зазначила очільниця комунальної установи.

Вона запевнила, що всі хворі отримують необхідну медичну допомогу.

В якому стані хворі

Головна лікарка зазначила, що станом на 18 жовтня COVID-19 підтвердили у 39 пацієнтів психіатричної лікарні. Усі вони мають легку форму захворювання або ж середнього ступеня.

Дихальної недостатності станом на сьогодні у жодного із хворих немає. Сатурація в усіх в межах норми. Утім серед пацієнтів є декілька людей, які мають підвищену температуру тіла – до 38 градусів. Вони почувають себе задовільно,

– зазначила Людмила Юрко.

Вона додала, що випадки захворюваності на коронавірусну інфекцію є й серед персоналу лікарні. У тих працівників, в яких виявили COVID-19, перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем проживання. Таких приблизно 5 – 6 осіб.

Директорка запевнила, що заклад повністю забезпечений кисневими концентраторами. І це попри те, що у тимчасовому ковідному стаціонарі немає централізованого постачання кисню.

Зверніть увагу! Наразі в Україні 5 областей перебувають у червоній зоні карантину. Серед них: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська області.