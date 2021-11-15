Психологи довідалися, як люди сприймають свою зовнішність і як це впливає на психічне здоров'я

Те, як люди сприймають себе, – тема, яку давно обговорюють в психології. Це питання стало особливо актуальним сьогодні – в епоху селфі та соціальних мереж.

Психологи з Бангорського та Лондонського університетів (Велика Британія) розробили метод візуалізації ментальних автопортретів, які ми зберігаємо у своїй свідомості. Виявилося, сприйняття образу самих себе значною мірою залежить від того, як людина ставиться до себе як і сприймає свою особистість.

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Вони проаналізували, наскільки ці внутрішні образи можуть відрізнятися від того, що бачать інші. А також продемонстрували, як на них впливають наші переконання про себе, а також самооцінка.

Як проводили дослідження

У дослідженні взяли участь 116 дорослих людей.

Для кожного випробуваного реконструювали уявні образи власних облич за допомогою комп'ютерного моделювання.

Щоб створити "ментальне селфі", добровольцю пропонували вибрати з двох випадкових осіб те, що більше було схоже на нього.

Цей процес повторювався кілька сотень разів, поки зрештою психологи не усереднили всі зображення, які, на думку учасників, більше скидалися на них самих.

Метальний автопортрет

Виявили, що уявні уявлення про свою зовнішність необов'язково відповідали дійсності, а скоріш залежали від цього, якими особистостями вони бачать себе.

Ми попросили учасників створити свій "ментальний автопортрет", а також відповісти на запитання особистості та самооцінки, щоб виявити, яким типом особистості вони себе вважають,

– пояснили вчені.

Ми справді знаємо, як виглядаємо?

Виявилося, що уявлення піддослідних про самих себе сильно впливали на те, як людина уявляла свою зовнішність.

. Якщо людина вважала себе екстравертом, вона думала, що вираз її обличчя здається людям більш впевненим і схильним до спілкування, ніж було насправді.

У другому етапі дослідження психологи використовували той самий підхід, щоб оцінити, наскільки реалістично учасники оцінюють образ власного тіла.

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Вони з'ясували, що ці образи також часто не відповідали дійсності і сильно залежали від ставлення людей до самих себе. Учасники, які сприймали власну зовнішність у негативному ключі, як правило, вважали, що у них є зайва вага, хоча насправді так не було.

"Наші психічні образи власної зовнішності є основоположними для нашого розуміння деяких з найважчих психічних розладів, зокрема про сприйняття тіла", – зазначили вчені.

Це відображається на одержимості власним іміджем, зокрема у соціальних мережах, що може призвести до психологічних проблем.