Здатність впливати на людей і успішно протистояти спробам інших впливати на вас називають внутрішньою силою. І внутрішня сила відіграє чималу роль в романтичних стосунках.

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Так, відчуття власної сили й впливу допомагає в шлюбі відчувати себе комфортніше і покращує його якість. Але в парах рівновага сил буває досить рідко. І в більшості випадків ця сила переважає у чоловіків. Хоч в західному суспільстві стосунки стають більш рівноправними.

Вчені з університетів Мартіна-Лютера і Бамбергського (Німеччина) провели дослідження, у якому взяла участь 181 гетеросексуальна пара, яка проживала разом не менше одного місяця. Учасники та учасниці були різного віку – від 18 до 71 року. В середньому вони перебували у відносинах 8 років.

Науковці задавали людям особисті питання, які стосувалися захоплення партнером/кою, довіри, сексуального задоволення, почуття гноблення і примусу, а також готовності інвестувати емоції та інші ресурси в стосунки.

Результати дослідження: