За словами директора обласного Департаменту соціального захисту населення Юрія Шпараги, в інтернаті лікуються 400 пацієнтів і працюють понад 100 осіб обслуговчого персоналу.

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Готують їжу вони зараз на вулиці: рубають дрова, розпалюють вогнища. Але продуктів харчування залишилося ненадовго, враховуючи, що вже тиждень ми не можемо туди нічого поставляти,

– розповів чиновник.

За його словами, через розбитий міст неможливий проїзд неможливий. Єдиний шлях евакуювати інтернатну установу – через місто Краматорськ Донецької області.

"Я звертаюся до Червоного Хреста, розташованого там, до волонтерів. Хоча б на перший час допоможіть інтернату продуктами", – закликав Шпарага.

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