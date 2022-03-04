В психоневрологічному інтернаті немає світла і тепла: пацієнти рубають дрова та палять багаття
Джерело:Телграм Суспільне Харків
У результаті обстрілу міста Ізюм, по суті знищення його, пошкоджено магістраль подання газу, електроенергії. Через це Оскільський психоневрологічний інтернат перебуває без тепла та електроенергії, і там закінчуються харчі.
За словами директора обласного Департаменту соціального захисту населення Юрія Шпараги, в інтернаті лікуються 400 пацієнтів і працюють понад 100 осіб обслуговчого персоналу.
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Готують їжу вони зараз на вулиці: рубають дрова, розпалюють вогнища. Але продуктів харчування залишилося ненадовго, враховуючи, що вже тиждень ми не можемо туди нічого поставляти,
– розповів чиновник.
За його словами, через розбитий міст неможливий проїзд неможливий. Єдиний шлях евакуювати інтернатну установу – через місто Краматорськ Донецької області.
"Я звертаюся до Червоного Хреста, розташованого там, до волонтерів. Хоча б на перший час допоможіть інтернату продуктами", – закликав Шпарага.
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