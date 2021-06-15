Посадовці на Київщині вирішили продавати вакцини
Аби викрити злочинну схему розтрати препаратів, правоохоронці провели 6 санкціонованих обшуків у психоневрологічному інтернаті та в адміністративних приміщеннях територіальної громади в Бучанському районі.
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Слідство встановило, що керівники цих закладів продавали стороннім особам за гроші вакцини проти коронавірусної хвороби, яка була виділена для пацієнтів у рамках Президентської програми вакцинації незахищених верств населення.
Однак, службові особи Інтернату та Бородянської селищної ради вказані препарати продавали особам, які не підпадають під перелік пріоритетних верств І та ІІ етапів вакцинації. Правоохоронці зафіксували 14 випадків отримання неправомірної вигоди службовими особами за розповсюдження вакцин,
– повідомили у поліції.
Медиків можуть позбавити волі на 7 – 14 років
За цим фактом поліціянти відкрили кримінальні провадження ч.3 та ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Проти посадовців відкрили кримінальні провадження / Фото Нацполіція
Посадовцям загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні
- Нагадаємо, стартувала вакцинація проти коронавірусу в Україні 24 лютого.
- Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують близько 14 мільйонів українців.
- До слова, кількість охочих вакцинуватись проти коронавірусу в Україні зросла, але частка тих, хто не планує імунізацію – все ще переважає.
- За даними МОЗ, станом на 15 червня в Україні вакцинували проти коронавірусу 1 768 556 людей, зокрема, 1 507 801 людина отримала першу дозу препарату, 260 755 українців вже закінчили імунізацію, отримавши 2 дози COVID-вакцини.