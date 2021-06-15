У психоневрологічному інтернаті підпільно торгували вакцинами: відео

Під Києвом керівництво психоневрологічних інтернатів підпільно продавало вакцину проти коронавірусу. Вакцини надійшли в заклади в рамках механізму COVAX.

Посадовці на Київщині вирішили продавати вакцини

Аби викрити злочинну схему розтрати препаратів, правоохоронці провели 6 санкціонованих обшуків у психоневрологічному інтернаті та в адміністративних приміщеннях територіальної громади в Бучанському районі.

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Слідство встановило, що керівники цих закладів продавали стороннім особам за гроші вакцини проти коронавірусної хвороби, яка була виділена для пацієнтів у рамках Президентської програми вакцинації незахищених верств населення.

Однак, службові особи Інтернату та Бородянської селищної ради вказані препарати продавали особам, які не підпадають під перелік пріоритетних верств І та ІІ етапів вакцинації. Правоохоронці зафіксували 14 випадків отримання неправомірної вигоди службовими особами за розповсюдження вакцин,

– повідомили у поліції.

Медиків можуть позбавити волі на 7 – 14 років

За цим фактом поліціянти відкрили кримінальні провадження ч.3 та ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.



Проти посадовців відкрили кримінальні провадження / Фото Нацполіція

Посадовцям загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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