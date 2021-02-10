Психосоматика: як стрес може спричинити проблеми зі здоров'ям

Взаємозв'язок між психологічними факторами і фізичним здоров'ям вивчає психосоматика – напрям у медицині та психології. Однією із причин поганого стану організму може бути навіть стрес.

Подеколи втому і головний біль можуть спричинити навіть тривожність та переживання. З проблемами психологічного здоров'я може зіштовхнутися кожен.

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Інструктор з йоги Костянтин Новіков зізнався, що раніше сам страждав від болючих симптомів, які вже з часом зумів для себе пояснити психосоматикою.

"У мене був період невдоволення собою, я переживав чи заздрив – це спричинило каміння в нирках. У мене ніколи не боліли вуха, але одного разу я вислуховував від близької людини те, що не хотів, і це закінчилося запаленням вуха", – розповів Новіков.

Проте за 6 років практикування йоги він навчився самостійно долати психосоматичні проблеми зі здоров'ям.

Коли я відчуваю якийсь стрес, то починаю "відмотувати" події назад і розуміти, де я зробив щось не так і аналізувати страх,

– сказав інструктор з йоги.

Коли потрібно звертатись до фахівців

Якщо ж поганому самопочуттю немає пояснення, а самостійно розібратися у проблемах складно – варто звернутися до фахівців.

Психологи впевнені, що проблеми людей зі здоров'ям пов'язані із моральним станом та способом життя.



Психологиня розповіла про вплив надмірної роботи на організм / Фото 24 каналу

"У людини, яка багато працює, психосоматичним проявом може бути те, що у неї болить спина. Жінки, які зіштовхнулися зі зрадою чоловіка, можуть мати психосоматичні прояви у вигляді гінекологічних хвороб", – розповіла психологиня Юлія Святенко.

Як людина може накликати на себе хвороби

Часто прояви того, що людина сама може спричинити в себе хворобу, спостерігають в дітей – коли через небажання писати, наприклад контрольну, різко підвищувалась температура або ж виникали проблеми зі шлунком.

Зазвичай вже у дорослому житті такі випадки набирають систематичного характеру, розповіла психологиня Юлія Святенко.

Якщо людина втомилася і є певне вигорання, тоді хвороба – це можливість зняти з себе відповідальність і просто відпочити,

– повідомила експертка.



У дорослому житті випадки психосоматики трапляються не рідко / Фото 24 каналу

Яка позиція лікарів

Лікарі, які піклуються про фізичний стан пацієнта, від психосоматичних симптомів не відхрещуються, офіційно їх визнають.

Невропатологиня Наталія Ребенок зазначила, що згідно з новою міжнародною класифікацією – є соматофорні розлади, які ще називають психосоматикою.



Невропатологиня про пацієнтів з психосоматикою / Фото 24 каналу

Часто пацієнти з психосоматичними симптомами роками "оббивають" пороги медичних кабінетів.

Досить часто звертаються навіть до отоларингологів і кардіологів. Цих пацієнтів також можуть турбувати дискомфорт в животі, тому вони йдуть до гастроентерологів,

– розповіла Наталія Ребен.

За словами неврологині, подеколи з фізичним симптомом людині не впоратись без допомоги психотерапевта. Та все ж, фахівці погоджуються в ому, що не варто всі хвороби чи погане самопочуття списувати лише на стреси та депресії.



Подеколи з фізичним симптомом людині не впоратись / Фото 24 каналу

Разом із впорядкуванням психологічного стану варто звернутися до свого сімейного лікаря та хоча б здати основні аналізи. Проте позитивні думки та бажання видужати дійсно творять дива.