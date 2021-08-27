Ольга Котлярчик – стоматологиня-ортодонтка вищої категорії. Вона входить у Федерацію ортодонтів світу, постійно навчається в Америці та Європі. Лікарка розповіла про те, чим відрізняються ортодонт від стоматолога, чи є вікові обмеження для брекетів та скільки заробляють у її професії.

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"Спочатку друзі боялись усміхатися при мені"

Чому ви обрали професію ортодонта?

Професію обрала зовсім випадково. Все життя мріяла бути юристкою, але в останній рік перед вступом до університету зрозуміла, що це не моє і я хочу займатися стоматологією. На 3 курсі університету зрозуміла, що хочу бути ортодонткою.

Скільки треба вчитися?

На сьогодні потрібно закінчити університет. Це 5 років. Згодом 2 роки інтернатури та рік спеціалізації. Після 8 років ти безпосередньо можеш бути лікарем стоматологом-ортодонтом.

Для кого підійде робота лікарем-ортодонтом?

Вона підходить для людини, яка готова навчатися й постійно вдосконалювати себе, тому що ортодонтія – це зовсім нова наука на теренах України. Тут щороку щось змінюється і протоколи, які розробили 5 років тому, на сьогодні застарілі.



Ортодонти працюють над естетикою зубів / Фото Unsplash

Чим відрізняється стоматолог від ортодонта?

Покликання стоматології загального профілю – це безпосередньо лікування зубів. У лікарів-ортодонтів більш загальні задачі стоять з відновлення функцій та естетики. Необхідно створити усмішку, яка задовольнятиме людину.

Чи звертаєте увагу на зуби співрозмовника?

На початку я звертала увагу завжди. Мої друзі боялися усміхатись при мені. Наразі я заборонила собі це. Поки мене не попросять, я ніколи не подивлюсь і не прокоментую зуби співрозмовника.

"Зуби псує погана гігієна"

У скільки років можна ставити брекети?

Загалом брекети можна ставити тоді, коли вже є всі постійні зуби. Це десь 12 років, але є ситуації, коли починаємо перший етап раннього ортодонтичного лікування, коли необхідно виправити положення 4 різців, тоді ми можемо на дуже короткий термін поставити часткові брекети.

Якщо узагальнювати, то для ортодонтії вік не має значення. Має значення лише наявність зубів. Моєму найстаршому пацієнту було 68 років.

Брекети це боляче?

У брекетах не боляче, але є період адаптації. Він займає 2 – 3 дні після встановлення брекет-системи, коли пацієнт приходить раз на місяць чи півтора, щоб відкоригувати брекет-систему. Може бути дискомфорт, але сильних больових відчуттів в нас не буває.

Пацієнти діляться, що біль є протягом першого дня. Вони відчувають його в кожному зубі, коли ті починають зміщуватися. Також є біль під час кусання.

Чи можуть брекети зіпсувати зуби?

Те, що брекети псують зуби, насправді міф. Зуби псує погана гігієна під час ортодонтичного лікування. Якщо пацієнт не виконує рекомендації лікаря щодо гігієни, то, відповідно, лишаються зубні відкладення навколо кожного брекета. Після зняття брекетів бачимо білі плями, які, власне, дуже часто асоціюють з тим, що брекети зіпсували зуби пацієнту.

Які можуть бути ускладнення після лікування брекетами?

Ускладнення після ортодонтичного лікування можуть бути. Це і запалення ясен, і безпосередньо каріозні ураження від неякісної гігієни. Інколи маємо рецесію й можуть оголюватися корені. Також пацієнти звертаються з проблемами при відкриванні рота – вони відчувають хрускіт та біль.

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Скільки часу потрібно ходити з брекетами?

Термін лікування залежать від ситуації, від складності патології прикусу пацієнта. Загалом, це рік-півтора, інколи 2 – 2,5 роки, якщо складна ситуація. Все індивідуально, але мінімальний термін лікування – це рік.

Ортодонтичне лікування охоплює не тільки встановлення брекетів, але і їхнє обслуговування, корекція. Також ретейнери – це апарати, які мають встановлюватися після зняття брекет-системи, щоб ми могли утримувати зуби в тому положенні, якого досягли.

Скільки коштують брекети?

Говорити про ціну дуже важко, тому що кожен оцінює свою роботу по-різному. Крім того, є багато компаній-виробників. У середньому, напевно, це від 10 тисяч гривень, а якщо говорити до якої межі сягає ціна, то я не можу. Тому що є брекети-інкогніто з 24-кратного золота, які на внутрішній стороні.

Можливо, лікування ортодонтичного пацієнта і буде від тисячі доларів загалом.

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Брекети чи елайнери – що краще?

Якщо говоримо про Україну, то тут популярніше лікування брекет-системою. Щодо США, то там використовують на практиці більше елайнери, тому що вони невидимі. Це змінні апарати, які вдягають на зуби й відповідальність лежить повністю на пацієнтах. Вони мають змінювати вчасно капи та вчасно відвідувати лікаря, щоб коригувати положення зубів. Це є альтернатива незмінному лікуванню.



В Україні популярне лікування брекетами / Скриншот з відео 24 каналу

У своїй практиці більше люблю використовувати брекет-системи, тому що я контролюю весь процес. Також якщо це складні випадки ортодонтичної патології прикусу, то елайнерами інколи неможливо виправити. Раджу елайнери всім пацієнтам, яким неможливо встановити брекет-системи. Тому що їм важлива естетика. Це може бути особливістю їхньої професії.

"Подобається те, як змінюються люди"

Ви носили брекети?

Ніколи не ходила в брекетах. Тому про дискомфорт можу знати тільки від своїх пацієнтів.

Скільки заробляє ортодонт?

Все залежить від досвіду, кваліфікації, методики, яку використовує лікар у своїй практиці. Навіть від місця роботи, від клініки та її розташування – чи вона в Києві, чи на периферії. Все абсолютно індивідуально.

Якщо говоримо про державну клініку – це, звичайно, мінімальна зарплата. Якщо про приватну, то приблизно від 30 тисяч гривень ортодонт може заробляти.

Що вам подобається у вашій професії, а що дратує?

Подобається блиск в очах і усмішки пацієнтів, коли знімають брекети, і вони вперше бачать себе в дзеркалі. Подобається те, як змінюються люди. Інколи змінюється обличчя пацієнтів. Вони приходять і кажуть, що чують багато компліментів через свою зовнішність.

Напевно, не бачу ніяких подразників. Тому що я люблю свою роботу і заплющую очі на ті якісь маленькі негаразди, які можуть бути.