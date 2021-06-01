У NHC повідомили, що це перший зареєстрований випадок зараження людини H10N3 у світі. У відомстві також заспокоюють, що ризик поширення цього штаму грипу серед людей "дуже низький".
До теми Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Що відомо про хворого
- Пташиний грип H10N3 виявили у 41-річного чоловіка з міста Чженьцян, що в провінції Цзянсу.
- Пацієнта госпіталізували 28 квітня з підвищеною температурою та іншими симптомами.
- Правильний діагноз йому встановили аж через місяць, тобто 28 травня.
- Відомо, що він інфікувався від домашньої птиці.
- Чоловік у стабільному стані та готовий до виписки з лікарні.
За його близькими, з якими він контактував, спостерігали медики. Вони не виявили жодних ознак хвороби.
Пташиний грип H10N3 – що це?
Найнебезпечнішим для людини є штам пташиного грипу H5N1. Вперше його виявили в Гонконзі у 1997 році й відтоді внаслідок інфікування вірусом померли 359 людей у 12 країнах. Летальність від інфекції становить 60%. Також варто зазначити, що через поширення цього штаму по всьому світу було знищено мільйони птахів.
Пташиний грип серед людей в Китаї: коротко
У Китаї циркулює багато різних штамів пташиного грипу. Відповідно, деякі з них періодично інфікують людей. Зазвичай хворіють ті люди, які працюють з домашньої птицею.
Після того, як у 2016 – 2017 роках штам H7N9 забрав життя близько 300 громадян, в країні не було зареєстровано інших масштабних спалахів пташиного грипу серед людей.