Вперше у світі: у Китаї людина заразилась пташиним грипом H10N3

Національна комісія охорони здоров'я Китаю (NHC) заявила, що підтвердила один випадок зараження штамом пташиного грипу H10N3 серед людей. Інфікований проживає в провінції Цзянсу.

У NHC повідомили, що це перший зареєстрований випадок зараження людини H10N3 у світі. У відомстві також заспокоюють, що ризик поширення цього штаму грипу серед людей "дуже низький".

До теми Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження

Що відомо про хворого

Пташиний грип H10N3 виявили у 41-річного чоловіка з міста Чженьцян, що в провінції Цзянсу.

Пацієнта госпіталізували 28 квітня з підвищеною температурою та іншими симптомами.

Правильний діагноз йому встановили аж через місяць, тобто 28 травня.

Відомо, що він інфікувався від домашньої птиці.

Чоловік у стабільному стані та готовий до виписки з лікарні.

За його близькими, з якими він контактував, спостерігали медики. Вони не виявили жодних ознак хвороби.

Пташиний грип H10N3 – що це? Це низькопатогенний і відносно менш небезпечний штам вірусу у домашньої птиці. У NHC заявили, що ризик його поширення у великих масштабах "дуже низький".

Найнебезпечнішим для людини є штам пташиного грипу H5N1. Вперше його виявили в Гонконзі у 1997 році й відтоді внаслідок інфікування вірусом померли 359 людей у 12 країнах. Летальність від інфекції становить 60%. Також варто зазначити, що через поширення цього штаму по всьому світу було знищено мільйони птахів.

Пташиний грип серед людей в Китаї: коротко

У Китаї циркулює багато різних штамів пташиного грипу. Відповідно, деякі з них періодично інфікують людей. Зазвичай хворіють ті люди, які працюють з домашньої птицею.

Після того, як у 2016 – 2017 роках штам H7N9 забрав життя близько 300 громадян, в країні не було зареєстровано інших масштабних спалахів пташиного грипу серед людей.